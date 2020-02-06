Çığ felaketinin yaşandığı bölgede kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika
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Çığ felaketinin yaşandığı bölgede kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

6 saat önce

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgede kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı, System.String[]

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Çığ altında 2 veya 3 kişinin olduğu düşünülüyor.

(İHA)

Jandarma, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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