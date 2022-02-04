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Çığ felaketinin yıl dönümü - Son Dakika

Çığ felaketinin yıl dönümü

04.02.2022 11:37
Çığ felaketinin yıl dönümü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 4-5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketi ile ilgili mesaj yayımladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 4-5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketi ile ilgili mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ilki 4 Şubat 2020'de, ikincisi ise 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketlerinde aralarında güvenlik güçlerimizin de olduğu 42 kişi şehit oldu. Çığ felaketinin üstünden iki yıl geçmiş olsa da acılarımız hala taze. Şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalanlara Yüce Mevla'dan sabır diliyorum. Acılar paylaştıkça azalır anlayışıyla, yaşanan bu elim olayın ardından devlet ve millet olarak kenetlenip, yaraların sarılabilmesi için bütün imkanlar seferber edilmiştir.

Bu bölgede sık sık yaşanan ve 2020 yılında ağır sonuçları olan çığın bölgemizin kaderi olduğunu biliyoruz. Orta ve uzun vadede kalıcı önlemlerin alınması için her türlü çalışma yapılmıştır. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için vatandaşlarımızın da bu bölgede gerekli hassasiyeti göstermeleri ve resmi kurumlardan yapılan uyarıları dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Bu acı olayın ikinci yılı vesilesiyle başta çığ şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - VAN

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Emin Bilmez, Mevla, Şehit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çığ felaketinin yıl dönümü - Son Dakika


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