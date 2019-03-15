Çığ, Karlıova-Yedisu Yolunu Kapattı
23 dakika önce
Çığ, Karlıova-Yedisu yolunu kapattıBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol, düşen çığ nedeniyle kapandı.
Çığ, Karlıova- Yedisu
yolunu kapattı
BİNGÖL - Bingöl
'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol, düşen çığ nedeniyle kapandı.Hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışının etkisi ile birlikte 3 gündür bölgede küçüklü büyüklü çığ meydana geldiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda bugün 2'si ufak 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkilerinde meydana gelen çığlardan 1'i yolu tamamen kapattı.Diğer 2 çığın ise yolu kısmen etkilediği öğrenildi. Çığ nedeniyle yoldan geçen bazı araçlardaki vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildiği öğrenildiği öğrenildi.
Önceki gün 3, dünde bölgede 2 ayrı çığ meydana gelerek yolu 2'şer saat ulaşıma kapatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:49 Kaynak: İHA
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