Son Dakika Haberleri: Çığ, Karlıova-Yedisu Yolunu Kapattı

Çığ, Karlıova-Yedisu Yolunu Kapattı

23 dakika önce

Çığ, Karlıova-Yedisu yolunu kapattıBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol, düşen çığ nedeniyle kapandı.

Çığ, Karlıova- Yedisu yolunu kapattı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol, düşen çığ nedeniyle kapandı.Hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışının etkisi ile birlikte 3 gündür bölgede küçüklü büyüklü çığ meydana geldiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda bugün 2'si ufak 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkilerinde meydana gelen çığlardan 1'i yolu tamamen kapattı.Diğer 2 çığın ise yolu kısmen etkilediği öğrenildi. Çığ nedeniyle yoldan geçen bazı araçlardaki vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildiği öğrenildiği öğrenildi.
Önceki gün 3, dünde bölgede 2 ayrı çığ meydana gelerek yolu 2'şer saat ulaşıma kapatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:49 Kaynak: İHA

Bingöl, Yedisu, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü 49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor! Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:12:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çığ, Karlıova-Yedisu Yolunu Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]