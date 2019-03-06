Son Dakika Haberleri: Çığ, Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Çığ, Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

9 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen çığ olayları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Çığ, Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen çığ olayları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kış aylarının sert geçtiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarında biriken kar kütleleri, son iki gündür çığın oluşmasına neden oldu. Art arda çığın düştüğü bölgede ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı. Drone yardımıyla havadan görüntülenen bölgede bulunan Habur Çayı'nın bir bölümü de karlar altında kaldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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