Çiğ köfte 'acılı' olduğu için iş yeri çalışanını darbeden saldırgan yeniden gözaltında - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğunu ileri süren müşteri Gurur Şenel, iş yeri çalışanı Y. K'yi darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.
Polis ekiplerince yakalanan Şenel, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olay sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar #GururSenelTutuklansın başlığını açmasının ardından Şenel, yeniden tutuklandı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı
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