Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanının darbedildiği yere ikinci saldırı - Son Dakika

Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanının darbedildiği yere ikinci saldırı

02.03.2021 01:03
Çiğ köfte

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşterinin iş yeri çalışanını darbeden şüphelinin yakını olduğu öne sürülen bir kişi de çiğ köftecinin dükkanına saldırdı.

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşterinin iş yeri çalışanını darbeden şüphelinin yakını olduğu öne sürülen bir kişi de çiğ köftecinin dükkanına saldırdı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde, gece saatlerinde çiğ köfteci dükkanının önüne otomobille arkadaşlarıyla gelen ve G.Ş.'nin yakını olduğu öğrenilen bir saldırgan da iş yerinin güvenlik kamerasına ardından kapıya alkol şişesi fırlattı.

İş yeri çalışanına küfürler eden saldırgan, dükkanın camı kırılmayınca bu sefer de cama sehpa attı. İş yerinin camını kıran şüpheli, daha sonra iş yeri önündeki motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.

Çiğköftecideki çalışan ise saldırgana "abi ben ne yaptım, benim suçum ne?" şeklinde karşılık verdi. Personeli dışarı çağıran saldırganı, daha sonra arkadaşları dükkanın önünden zorla uzaklaştırdı.

Olayın ardından iş yeri çalışanı 155'i arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerine yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide dün yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

İstiklal Mahallesi, Karahisar, Saldırı, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanının darbedildiği yere ikinci saldırı - Son Dakika


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