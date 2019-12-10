Son Dakika Haberleri: Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı

7 saat önce

Zonguldak'ta Çiğ Köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan ve ekipler tarafından yakalanan T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiğ köfte lavaşına uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta Çiğ Köfte süsü verilerek lavaş içine sarılmış 130 gram uyuşturucu saklayan ve ekipler tarafından yakalanan T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yılbaşı öncesinde il genelinde genel uygulama gerçekleştirdi. T.B isimli şahıs tarafından "Çiğ Köfte" lavaşına sarılı vaziyette Çiğ Köfte süsü verilerek saklanmış, 130 gram uyuşturucu uyarıcı madde Narkotimlerce fark edildi. Durumu fark eden ekipler T.B isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan T.B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan T.B., ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Nöbetçiyi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
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