Son Dakika Haberleri: Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü
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Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü

31 dakika önce

NİĞDE'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti.

Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü, System.String[]
NİĞDE'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti.
Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Ssokak'taki çiğ köfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen Coşkun Miraç Azak, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kayabaşı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
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