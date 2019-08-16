Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü
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NİĞDE'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
NİĞDE'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti.
Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı
Mahallesi Karabulut Ssokak'taki çiğ köfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen Coşkun Miraç Azak, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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