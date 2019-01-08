Son Dakika Haberleri: Çiğ Köfte Paketlerine Gizlenmiş Mermi ve Fişek Ele Geçirildi

Çiğ Köfte Paketlerine Gizlenmiş Mermi ve Fişek Ele Geçirildi

54 dakika önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Çiğ Köfte Paketlerine Gizlenmiş Mermi ve Fişek Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bomba arama köpeği "Badem" ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Jandarma, Güncel
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