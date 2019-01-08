Çiğ Köfte Paketlerine Gizlenmiş Mermi ve Fişek Ele Geçirildi
54 dakika önce
Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.
Adıyaman
'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kahta
ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste bomba arama köpeği "Badem" ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:40 Kaynak: AA
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