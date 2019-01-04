Son Dakika Haberleri: Çiğ Köfte ve Yufka Üretim Yerlerinde Denetim

Çiğ Köfte ve Yufka Üretim Yerlerinde Denetim

42 dakika önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentte faaliyet gösteren çiğ köfte ve yufka üretim yerlerinde denetim yapıldı.

Çiğ Köfte ve Yufka Üretim Yerlerinde Denetim, System.String[]
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentte faaliyet gösteren çiğ köfte ve yufka üretim yerlerinde denetim yapıldı.

Halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sıkı denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Çiğ köfte ve yufka üretilen bütün alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, iş yerlerinde başta temizlik olmak üzere birçok kalemde incelemeler yaptı. Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrolleri ile çalışanlarının sigorta kayıtlarını da incelerken aynı zamanda kullanılan ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti. Halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına gerekli eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Öte yandan, vatandaşların özellikle de gıda ile ilgili hizmetlerin en sağlıklı ve kalitelisini almaları için sıkı denetimlerin gerçekleştirileceği bilgi verilirken, vatandaşların karşılaştıkları herhangi olumsuz bir durum karşısında 153 numaralı Alo Zabıta hattının aranması bilgisi verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Bilecik, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam
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