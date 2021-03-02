Çiğ köfteci saldırganları adliyeye çıkartıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çiğ köfteyi 'acılı' yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan şahıs ile dün gece aynı çiğ köfteciye bira şişesi ile saldıran şahsın yakınları adliyeye sevk edildi. Çiğ köftenin acılı getirilmesi meselesinden başlayan olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar kent merkezi İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş. isimli şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darp etmişti. Olaydan sonra Gurur Ş. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayın duyulması ve tepki çekmesi üzerine polis tarafından dün tekrar gözaltına alınmıştı.

Ayrıca olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına dün gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. Gurur Ş.'nin kardeşi Hüseyin Ş., eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T. isimli şahsın olduğu sırada iş yerine geldi. Otomobilden inen Hüseyin Ş, elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanın kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan Hüseyin Ş., bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca fırlattı. Ardından saldırgan, iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan Gurur Ş. ile kardeşi Hüseyin Ş., Basri B. ve Doğukan B. sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR