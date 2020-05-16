Çiğ köfteciden koronavirüse karşı kabin masa önlemi - Son Dakika

ÇİĞ köfteci Ömer Turan koronavisüre karşı önlem olarak dükkanındaki masaları tek kişilik kabinlere dönüştürdü.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde çiğ köfte dükkanı bulunan 20 yıllık esnaf Ömer Turan, koronavirüsle mücadelede yeni dönemde kabinli önlem aldı. Dükkanında bulunan masaların her birini bin 500 lira karşılığında tek kişilik kabinlere dönüştürerek "sosyal masa" ismini verdi. Masaları böyle çok daha güvenli olduğunu belirten Ömer Turan, bununla da yetinmedi bu projesinin patentini almak için Türk Patent Enstitüsüne başvurdu. Turan, aldığı bu önlemle şimdi restoran ve lokantaların masalarının kullanıma açılmasını bekliyor.

"BİR TEDİRGİNLİK HALİNDEYİZ, BU TEDİRGİNLİĞİ DE ATABİLMEK ADINA BİZ BUNU DÜŞÜNDÜK VE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çiğ köfteci Ömer Turan, "Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz lokanta ve restoranlar, bizim gibi gıda işiyle uğraşan toplu yerlerin hepsi kapatıldı, biz müşterimize servis sunamadık, bu süreç böyle devam ediyor sağlığımız ve güvenliğimiz için. Yeni bir sürece geçilecek, biz bu yeni süreçte de ister istemez insanların bir korkusu var. Çiğ köfteyi benim en iyi hijyen ortamda yemem lazım ki gönül rahatlığıyla bu pandemi sürecini atlatayım. Bende böyle bir masa yapayım dedim. Masacıyı çağırdım. Masacı zor olacağını söyledi. Ben de 'zor da olsa maliyeti önemli değil siz bana bunu yapın' dedim. Geçen hafta siparişi verdim, bu hafta geldi. Benim burada amacım bu pandemi sürecinden sonrada en azından gelen müşteri huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde gelecek masasında oturacak ürününü alacak, yiyecek. Ben de sonrasında kullanılan tabakları direk çöpe atacağım. Burada normal tabakta da sunum yapmayacağım. Bir tedirginlik halindeyiz, bu tedirginliği de atabilmek adına biz bunu düşündük ve gerçekleştirdik. İlk geldiği günde ben bunun fotoğraflarını çekip Türk Patent Enstitüsüne gönderdim. Benim fikrim, bunu koruyalım diye patent başvurusunda bulunduk. Ama biz bunu insanların kendini güvende hissedebilmesi adına yaptık" dedi.

"SİSTEMLİ VE GÜVENLİ"

Dükkana alışverişe gelen müşteriler de masalardan memnun. Yusuf Yüksel , "Çok güzel, bu hastalığa göre çok iyi bir şey. Daha sistemli ve güvenli, rahat rahat gelip oturabilirsin, ailece gelebilirsin, çocuklarla gelebilirsin, oturup yiyebilirsin" diye konuştu.

Bir başka müşteri Ferhat Ağar ise "Dün gördüm masaları, muhteşem olmuş, güzel kaliteli olmuş" dedi.

- İstanbul