Çiğ köfteciden koronavirüse şeffaf brandalı önlem - Son Dakika

Çubuk ilçesinde çiğ köfte satan Lokman Özdemir, tezgahının 3 metre önüne çektiği şeffaf brandayla, alışverişlerde yakın teması önleyerek, koronavirüse karşı hem kendi sağlığını hem de müşteri sağlığını koruyor.

Brandanın üzerine astığı "Lütfen Sosyal Mesafeyi Koruyalım'" yazısıyla da sosyal mesafenin önemine işaret eden Özdemir, iş yerinde aldığı önlemlerle alış verişi daha güvenli hale getirerek çiğ köfte satışlarını düşürmemeye çalışıyor.

Çiğ köfte almak isteyen kişilerin konuşmalarının duyulabileceği ve ürünlerin teslim edilebileceği şekilde hazırlanan pencerelerden, alınan siparişler brandanın arkasında yaklaşık 3 metre uzakta bulunan tezgahta hazırlanıp, müşteriye pencereden uzatılıyor. Ürünü hazırlayan ile sipariş alıp teslim eden farklı olunca hem daha güvenli oluyor hem de müşteriyle yakın temas önlenmiş oluyor.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çözümünün maliyeti düşük ve güvenli olduğunu söyledi.

Satış potansiyelinin düşmemesi için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Kovid-19 için önemli olan izolasyon. Biz de bu koronavirüsün yayılmasını önlemek için böyle bir önlem aldık. Malum esnaflarda iş yerlerini kapatmak zorunda kalıyor. Bunun en kısa yoldan tedbirin almak istedik. Yaptığımız bu uygulama müşterilerimiz tarafından da çok beğenildi. Hem kendi sağlığımız açısından hem müşterilerimizin sağlığı açısından hem de toplum sağlığı açısından çok iyi bir uygulama oldu. Gelen müşterilerimiz hem memnun hem de herkese güven veriyor."