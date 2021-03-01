Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim - Son Dakika

Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim

01.03.2021 12:58
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim, System.String[]

Afyonkarahisar'da G.Ş.'nin sipariş ettiği çiğ köftenin acı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yı yumruklayıp darbettiği anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum" şeklinde paylaşımlar yaptı.

23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş. iş yeri çalışanı Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi.

DÜRÜMÜ FIRLATIP SALDIRDI

Y.K. dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K. çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi ancak şahsı ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Y.K.'ye tattırıp acılı olduğunu öne sürerek tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp saldırdı.

SERBEST BIRAKILDI

Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İŞİNDEN KOVULDU

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi.

G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum." "Abartılacak bir şey yok. "Hak edene hakkını verdim sadece", "O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş", "Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin", "Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz", "Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir", "Nolur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir nolur" paylaşımlarında bulundu.

ÇİĞ KÖFTE FİRMASI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren çiğ köfte firması ise Afyonkarahisar'daki şubesinde çalışan Y.K.'nin yaşadığı olay ve durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Y.K.'nin işten ayrılmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu talihsiz olayda çalışanımız, evrensel insani değerlere ve kurumsal kimliğimize yakışır şekilde hareket etmiş, en ağır tahrikler karşısında bile efendiliğini bozmadan davranış sergilemiştir. Tarafımıza gelen sorularda, çalışanımızın iş akdinin feshedilip edilmediği merak edilmektedir. Bilakis çalışanımıza, şartlarının iyileştirilerek ve terfi alarak çalışma hayatına devam etmesinin önerildiğini belirtmek isteriz. Çalışanımızın sağlık durumu şu an iyidir. Talihsiz olayın olumsuz etkilerini atlatabilmesi için kendisine istirahat izni verilmiştir" denildi.

Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim
Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim

İstiklal Mahallesi, Karahisar, Polis, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiğ köfteciyi döven kişi: İstediğimi döverim, istediğime söverim - Son Dakika


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