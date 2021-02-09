Çiğ köfteli kutlama

Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk'le birlikte çifte kutlama yaptı. Cevizlibağ'daki bir çiğ köfte dükkanında Ömer Usta'yla buluşan ünlü çift, hem Safiye Soyman'ın yeni şarkısı "Şımart Beni"nin başarısını, hem de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Faik Öztürk'ün kendisi için hazırlattığı çiğ köfteden yapılmış pastanın mumlarını üfleyen Safiye Soyman, çiğ köfteye sıkılan sıvı tuzu "dezenfektan" sanınca komik anlar yaşandı.

SAFİYE'NİN OĞLUNU SIRTIMDA TAŞIDIM

Kutlamanın ardından muhabirlerle de sohbet eden çift, önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarından da bahsetti. Soyman geçtiğimiz haftalarda Faik Öztürk'ün oğlunun düğününe katılmış ve onu öz evladından ayırt etmediğini söylemişti. Öztürk de Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'u kendi çocuğu gibi gördüğünü ifade ederek "Harun'u bir gün sırtımda bile taşıdım. Anne baba olmak için kan bağı gerekmez. Sevgi, bağı kan bağından daha değerlidir" dedi.