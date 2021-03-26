Çiğ köftenin silah sayılmasına neden olan darp olayının yaşandığı dükkanın sahibi İHA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çiğ köftenin silah sayılmasına neden olan darp olayının yaşandığı dükkanın sahibi İHA'ya konuştu Açıklaması

26.03.2021 00:57
Çiğ köftenin silah sayılmasına neden olan darp olayının yaşandığı dükkanın sahibi İHA'ya konuştu Açıklaması, System.String[]

Afyonkarahisar'da çalışanı acılı getirdiği çiğ köfte meselesi yüzünden müşteri tarafından feci şekilde darp edilen dükkan sahibi olayda fırlatılan çiğ köfte dürümünün silah sayılması ile ilgili olarak, "İddianameyi görünce şok olduk.

Afyonkarahisar'da çalışanı acılı getirdiği çiğ köfte meselesi yüzünden müşteri tarafından feci şekilde darp edilen dükkan sahibi olayda fırlatılan çiğ köfte dürümünün silah sayılması ile ilgili olarak, "İddianameyi görünce şok olduk. Çiğ köftenin silah olarak sayılabileceğini hiç düşünmemiştik, yıllardır bu sektördeyiz. Türk adaleti neye karar veriyorsa saygımız sonsuz" dedi.

Olay, Mart ayında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş. isimli şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç'u yumruklayarak darp etmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan Gurur Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıs hakkında 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlaması ile hazırlanan ve şüphelinin 2 yıl hapsinin istendiği iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hazırlanan iddianamede dikkat çeken konu ise Gurur Ş.'nin olay esnasında Koç'un yüzüne fırlattığı çiğ köfte dürümünün silah sayılması oldu. İddianamede "Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığı ile müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığında, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

"Hiç düşünmemiştik, yıllardır bu sektördeyiz"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan dükkan sahibi Abdülkadir Demirel olayın çok anlamsız olduğunu kaydetti. Çiğ köfte dürümünün silah sayılmasına da çok şaşırdığını ifade eden Demirel, "İddianameyi görünce şok olduk. Çiğ köftenin silah olarak sayılabileceğini hiç düşünmemiştik, yıllardır bu sektördeyiz. Türk adaleti neye karar veriyorsa saygımız sonsuz.

Kanunda ne geçiyor, bilmiyorum. Bir hukukçu değilim ama gereken ceza neyse verilecektir diye umuyoruz. Başından sonuna kadar anlamsız, komik bir o kadarda üzücü bir olay. Olay çok büyüdü gerek yoktu bu kadar büyümesine. Mahkeme süreci devam ediyor ve fazla bir şey diyemiyoruz konu hakkında" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı, Karahisar, Silah, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğ köftenin silah sayılmasına neden olan darp olayının yaşandığı dükkanın sahibi İHA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika


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