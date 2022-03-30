Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda zorlu mücadele - Son Dakika
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Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda zorlu mücadele

30.03.2022 13:08
Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda zorlu mücadele

Düşen çığlar nedeniyle 33 gündür kapalı olan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Düşen çığlar nedeniyle 33 gündür kapalı olan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Van'da iki yıl önce 4-5 Şubat'ta düşen çığ dolayısıyla 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, karla mücadele ekipleri, bu yıl da trafiğin güvenli sağlanması için zor şartlarda görev yapıyor.

Olumsuz hava koşulları ve düşen çığlar nedeniyle 33 gündür kapalı olan yolun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde görevli 25 personel, 11 iş makinesiyle bölgede çalışma yürütüyor.

Çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi geçtiği bölgede "kardan tüneller" oluşturarak ilerliyor.

Ekip şefi Murat Yücel, AA muhabirine, uzun süredir kapalı tutulan yolda dört gündür çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çığ tehlikesine karşı sabah erken saatlerde çalıştıklarını, havanın ısındığı ya da yağışlı olduğu durumlarda yolu trafiğe kapattıklarını anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yılın 7 ayı karla mücadele ediyoruz. Bu yıl geçen yıllara göre çok fazla kar yağdı. 10 yıldır bu kadar yağmamıştı. Bu yol 33 gündür kapalı. Biz de ilçeye ulaşımı sağlamak için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. En büyük korkumuz çığlar. Çığların düştüğü noktalarda ilerlemek çok zaman alıyor. Kar kalınlığı yer yer 8-9 metreyi buluyor. Çığ yataklarında arkadaşlarımız belli bir noktadan gözlem yapıyor. Çığ düşünce işaretlerle geri çekiliyor. Kontrollü şekilde hareket ediyoruz. Amacımız bir an önce yolu ulaşıma açmak."

Bahçesaray yolunun kapalı olduğu zamanlarda, Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yol üzerinden ilçeye ulaşım sağlanıyor.

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kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda zorlu mücadele - Son Dakika


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