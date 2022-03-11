Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

11.03.2022 22:25
Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle kapanan Bayburt- Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde akşam yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda bir süre ulaşım sağlanamadı.

Karayolları ekiplerinin, iş makineleriyle yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan, genişletme çalışmalarının sürdüğü güzergahta, trafik ekiplerince çekici türü araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

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Kop Dağı, Erzurum, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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