Son Dakika Haberleri: Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari-Şırnak Kara Yolu Açıldı

Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari-Şırnak Kara Yolu Açıldı

32 dakika önce

Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu açıldı.

Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari-Şırnak Kara Yolu Açıldı, System.String[]
Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak kara yolu açıldı.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan kara yolundaki çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, beş iş makinesiyle Çığlı ve Ortaköy bölgesindeki 4 noktada biriken metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen özverili çalışma ile yolu açan ekipler, yolda genişletme çalışması da yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Kar, Şırnak, Hakkari, Güncel
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