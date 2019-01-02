Çığ Nedeniyle Kapanan Hakkari- Şırnak Karayolunda Çalışmalar Sürüyor

HAKKARİ'de 8 farklı noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

HAKKARİ'de 8 farklı noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşırken, Hakkari- Şırnak karayolu, 8 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu kapandı. Kent genelinde 19 köy ve 90 mezraya da ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, karayolunun ve kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu arada, Şemdinli'de de belediyeye ait ekipler, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı. Ekipler, kar kütlelerini belirli noktalara toplayıp kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.



- Çukurca

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