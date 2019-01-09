Çığ Nedeniyle Kapanan Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı
14 dakika önce
Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma açıldıTUNCELİ - Dün gece birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.
Çığ nedeniyle kapanan Tunceli- Erzincan
karayolu ulaşıma açıldı
TUNCELİ - Dün gece birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı. Kar
yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli'de dün gece Pülümür- Erzincan karayolunda bir den fazla noktaya çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Karayolları 86. Şube Şefliği tarafından dün gece Tunceli ve Erzincan tarafından iş makineleriyle yapılan müdahalelerle karayolu sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.
Tunceli'den Pülümür İlçesi'ne kadar olan bölümde trafikte sorun yaşanmazken Pülümür ile Erzincan arasında trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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