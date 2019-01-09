Son Dakika Haberleri: Çığ Nedeniyle Kapanan Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı

Çığ Nedeniyle Kapanan Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı

14 dakika önce

Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma açıldıTUNCELİ - Dün gece birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Çığ nedeniyle kapanan Tunceli- Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ - Dün gece birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli'de dün gece Pülümür- Erzincan karayolunda bir den fazla noktaya çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Karayolları 86. Şube Şefliği tarafından dün gece Tunceli ve Erzincan tarafından iş makineleriyle yapılan müdahalelerle karayolu sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.
Tunceli'den Pülümür İlçesi'ne kadar olan bölümde trafikte sorun yaşanmazken Pülümür ile Erzincan arasında trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Pülümür, Sabah, Erzincan, Tunceli, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:27:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çığ Nedeniyle Kapanan Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]