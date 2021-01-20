Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatte açıldı - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van- Çatak kara yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle önceki gün kapatılan Van-Çatak kara yolunun Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına çığ düştü.

Kapanan yol, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Çatak Belediyesi, yolun kontrollü ulaşıma açıldığı anonsu yaparak ilçe sakinlerini bilgilendirdi.