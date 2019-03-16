Son Dakika Haberleri: Çığ Nedeniyle Kapanan Yol 6 Saat Sonra Açıldı

Çığ Nedeniyle Kapanan Yol 6 Saat Sonra Açıldı

36 dakika önce

Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldıBİNGÖL - Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı.

Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldı

BİNGÖL - Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı.
Alınan bilgiye göre, bugün akşam üzeri Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda 2'si ufak 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkiilerinde meydana gelen çığlardan 1'i yolu tamamen kapattı. Diğer 2 çığın ise yolu kısmen etkiledi. Yolda araçlarıyla kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi. 6 saat kapalı kalan yol iş makinesinin bölgeye ulaşmasından 3 saat sonra yapılan çalışma ile açıldı.
Öte yandan aynı yolda son 3 günde küçüklü büyüklü 8 ayrı çığın meydana geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Bingöl, Yedisu, Karlıova, Güncel
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