Çığ Nedeniyle Kapanan Yol 6 Saat Sonra Açıldı

Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldıBİNGÖL - Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı.

Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldı



BİNGÖL - Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün akşam üzeri Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda 2'si ufak 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkiilerinde meydana gelen çığlardan 1'i yolu tamamen kapattı. Diğer 2 çığın ise yolu kısmen etkiledi. Yolda araçlarıyla kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi. 6 saat kapalı kalan yol iş makinesinin bölgeye ulaşmasından 3 saat sonra yapılan çalışma ile açıldı.

Öte yandan aynı yolda son 3 günde küçüklü büyüklü 8 ayrı çığın meydana geldiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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