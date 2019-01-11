Çığ Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
1 saat önce
Hakkari-Van kara yolunda Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi mevkisinde çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 47 kişiye kara yolları ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşıldı.
Hakkari- Van
kara yolunda Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesi mevkisinde çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 47 kişiye kara yolları ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Andaç köyündeki Suvari Kutra Geçidi iki gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bu nedenle Beytüşşebap-Van istikametindeki 2 minibüste bulunan 47 kişi mahsur kaldı. Kapanan yol, kara yolları ekiplerinin iki gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yolcular yolun açılması için çaba gösteren ekiplere teşekkür etti.
Mahsur kalanlardan Esat Aslan, yaptığı açıklamada, ekiplerin iki gün gece gündüz süren çalışmalarına tanık olduklarını söyledi. Bölgede kar kalınlığının yer yer iki metreye ulaştığını dile getiren Aslan, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: AA
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