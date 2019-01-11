Son Dakika Haberleri: Çığ Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Çığ Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

1 saat önce

Hakkari-Van kara yolunda Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi mevkisinde çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 47 kişiye kara yolları ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşıldı.

Çığ Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı, System.String[]
Hakkari- Van kara yolunda Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi mevkisinde çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 47 kişiye kara yolları ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Andaç köyündeki Suvari Kutra Geçidi iki gün önce çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bu nedenle Beytüşşebap-Van istikametindeki 2 minibüste bulunan 47 kişi mahsur kaldı. Kapanan yol, kara yolları ekiplerinin iki gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yolcular yolun açılması için çaba gösteren ekiplere teşekkür etti.

Mahsur kalanlardan Esat Aslan, yaptığı açıklamada, ekiplerin iki gün gece gündüz süren çalışmalarına tanık olduklarını söyledi. Bölgede kar kalınlığının yer yer iki metreye ulaştığını dile getiren Aslan, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Şırnak, Hakkari, Beytüşşebap, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi

AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:44:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çığ Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]