Çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı

22.03.2022 13:24

Bitlis'in Gazibey Mahallesinde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı.

Bitlis'in Gazibey Mahallesinde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Dideban Dağı yamacındaki mahallede yapılan incelemenin ardından evlerini boşaltan vatandaşlar, polisevi ve otellere yerleştirildi.

İl AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere, mahallenin güvenli hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Mahalle sakinlerinin 18 Mart günü akşam saatlerinde çığ ihbarında bulunduğunu anımsatan Tunçtan, şöyle konuştu:

"İhbar üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirerek gerekli ön incelemeleri yaptık. Teknik personelimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda bu bölgede 5 ayrı noktada aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik. Son zamanlarda bölgemizde yaşanan kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun kar birikintisinin olduğunu gördük. Çalışmalarımızla olası çığ afetinden etkilenebilecek 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik. Valimiz Oktay Çağatay ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay ile yaptığımız istişareler sonucu vatandaşlarımızın can güvenliği için bu 40 hanenin geçici olarak boşaltılması kararı aldık."

AFAD Başkanlığının vatandaşların mağdur olmaması için iki otel ile kamu misafirhanesi ayarladıklarını anlatan Tunçtan, iaşe ve barınma giderlerinin AFAD tarafından karşılandığını kaydetti.

Bölgede 1990 ile 2000'li yıllarda çığ afeti yaşandığını anımsatan Tunçtan, bu nedenle olası bir çığ afeti durumunda sakinlerin can güvenliği için geçici tahliye kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

Çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı
Çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı
Çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı

YORUMLAR
500
Bitlis'te çığ tehlikesi! 40 ev tahliye edildi Bitlis'te çığ tehlikesi! 40 ev tahliye edildi Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı

Toros Dağları, 18 mart, Bitlis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çığ riski nedeniyle 40 ev boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement