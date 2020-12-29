Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika

Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı
29.12.2020 13:00
VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ekiplerin 1 haftalık temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.
VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ekiplerin 1 haftalık temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. Van- Bahçesaray yolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'da ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlandı. Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 1 haftalık yol temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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