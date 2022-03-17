ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE - Son Dakika
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ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE

17.03.2022 10:03

MUŞ'ta, mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları açılıyor.

MUŞ'ta, mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları açılıyor. Çığ tehlikesi olan ve yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yollarda, İl Özel İdaresi ekiplerinin mesaisi aralıksız sürüyor.

Kentte mart ayında etkisini yoğun olarak gösteren kar yağışı nedeniyle köy ve mezra yolları, yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri de kar temizleme çalışması başlattı. Birçok köy ve mezra yolundaki kar engelini ortadan kaldıran ekipler, 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda, zorlu mesaisine devam ediyor.

KAR TÜNELLERİ

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda, temizleme çalışması sonrası kardan tüneller oluştu. Kar kalınlığının özellikle 5 metreyi bulduğu kısımlarda ilerlemekte zorlanan ve 'Kar Kaplanları' diye adlandırılan karla mücadele timleri, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ oluşma riskine karşı dikkatle ilerliyor.

İlkbahar mevsiminin başında, martta etkili olan kar nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki çalışmalarını anlatan iş makinesi operatörü Veysel Erol, Karla mücadele çalışması yürüttüğümüz bölgede 5 metre boyunda kar var. Özellikle çığ tehlikesi olduğu için güçlükle ilerleyebiliyoruz diye konuştu.

YOLDA KALANLARA YARDIM ETTİLER

İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmalarının yanı sıra yollarda kalanlara da yardımcı oldu. Üçevler köyüne gitmek için çıktıkları yolda araçları kara saplanan yolcu minibüsündekiler, 'Kar Kaplanları'ndan yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, önce yol genişletme çalışması yaptı ardından da minibüsü bulunduğu yerden çekerek çıkardı. Köy yolunda mahsur kalanlardan Mikail Aykut, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Muş ve ilçelerinde 76 kapalı köy yolu olduğu belirtildi.

ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE
ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN 5 METRE KARLA ZORLU MÜCADELE

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Kaynak: DHA

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