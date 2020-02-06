Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde yaşanan ikinci çığ faciasında şehit düşen güvenlik korucuları, Çatak ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolu üzerinde yaşanan ikinci çığ faciasında şehit düşen güvenlik korucuları, Çatak ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.


Yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükselirken, ölenler arasında bulunan şehit güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş ve Mehmet Esen, Van Jandarma Filo Komutanlığında yapılan törenin ardından Çatak ilçesine uğurlandı. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehit güvenlik korucuları ilçe mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. - VAN

Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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