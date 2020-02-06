Çığ şehidi güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlanıyor - Detay - Son Dakika

Çığ altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik korucuları ve itfaiyecilerin cenazelerinin Çatak ilçesine getirilmesi
Merkez Cami önündeki kalabalıkta görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cami önüne gelerek vatandaşlarla tokalaşması
Cenaze araçlarının cami önüne gelmesi Van'daki çığ düşmesinin altında kalarak hayatını kaybeden 8 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye erinin cenazesi Van'ın Çatak ilçesine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenin ardından cenazeler ilçe mezarlığında defnedilecek.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 10 kişinin cenazesi Çatak ilçesine getirildi. Çok sayıda vatandaş, ilçedeki Merkez Cami önünde toplanarak cenazelerin getirilmesini bekledi.