Çığ şehidi için Tosya'da mevlit okundu - Son Dakika
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Çığ şehidi için Tosya'da mevlit okundu

6 saat önce

Çığ felaketinde şehit olan Ufuk Deniz için Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mevlit okundu.

Çığ şehidi için Tosya'da mevlit okundu, System.String[]

Çığ felaketinde şehit olan Ufuk Deniz için Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mevlit okundu.


Geçtiğimiz günlerde Van ilinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Ufuk Deniz için memleketi Tosya ilçesinde Mevlid-i Şerif okundu. Hayır sahipleri öncülüğünde Abdurrahmanpaşa Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif yatsı namazının kılınmasının ardından başladı.


İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda; dün görevlileri tarafından mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından Şehit Ufuk Deniz ve tüm şehitler için dua edildi. Program duanın ardından sona erdi. - KASTAMONU

Ufuk Deniz, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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