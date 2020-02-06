Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi - Son Dakika
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Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca (24) memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca (24) memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi, Van'daki törenin ardından askeri uçakla Tokat'ta gönderildi. Kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçak, Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak komşu şehir Sivas'taki Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Şehit Karaca'nın cenazesi buradan karayolu ile memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesine getirildi. Belde meydanında şehit Osman Karaca için kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak,  İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık bin kişi katıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenaze namazını Kocaeli'de imamlık yapan dayısı Bekir Cerit kıldırdı. Şehit Karaca'nın cenazesi, sağanak altında belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Jandarma, Tokat, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:45 Kaynak: DHA
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