Çığ şehidi uzman çavuş özen akçam, uğurlandı - Son Dakika
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Çığ şehidi uzman çavuş özen akçam, uğurlandı

6 saat önce

Çığ şehidi Uzman Çavuş Özen Akçam, uğurlandıVAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam (26), memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çığ şehidi Uzman Çavuş Özen Akçam, uğurlandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam (26), memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van- Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam için memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Artin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta, CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Garnizon Komutanı Albay Şükrü Şenduran, polis, asker ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, şehit Akçam'ın annesi Emine, babası Nazım ve kız kardeşleri Zeynep ile Sıla Akçam'a taziye dileklerinde bulundu. Cenazede, şehidin kız kardeşleri, şehit ağabeylerinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü, anne Emine Akçam da oğlunun tabutuna sarıldı. Şehidin kız kardeşi Sıla Akçam da ağabeyinin askeri montunu giyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçen yıl ilk görev yeri olan Van'da göreve başlayan Uzman Çavuş Özen Akçam, Ardanuç Merkez Camimde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından, ilçeye bağlı Bulanık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE- Nurbay USTA/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)-

Çığ şehidi uzman çavuş özen akçam, uğurlandı

Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
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