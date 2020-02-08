Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı - Son Dakika

Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve hayatını kaybeden 41 kişi arasında bulunan Siyabent Dayan'dan geriye gülüşü kaldı.

Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve hayatını kaybeden 41 kişi arasında bulunan Siyabent Dayan'dan geriye gülüşü kaldı.


Salı günü Van-Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından bölgeye giden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan sivil araç operatörü Siyabent Dayan, yaşanan ikinci felakette kar yığınları altında kaldı. İlk çığın hemen ardından bölgeye giden ve fedakarca çalışan Dayan'ın kar yığınları altında cansız bedeni çıkarılmıştı.


Güler yüzlü tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Hakkarili Dayan'dan geriye kalan güldüğü videosu ise izleyenleri gözyaşına boğuyor. - VAN

Bahçesaray, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü
Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı Yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de insanlar evlerinde yaka paça gözaltına alınıyor ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:36:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]