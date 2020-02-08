Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı - Son Dakika

Güler yüzlü tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Hakkarili Dayan'dan geriye kalan güldüğü videosu ise izleyenleri gözyaşına boğuyor. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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