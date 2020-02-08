Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı - Son Dakika

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Çığ şehidinden geriye yürek yakan gülüşü kaldı
6 saat önce
Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve hayatını kaybeden 41 kişi arasında bulunan Siyabent Dayan'dan geriye gülüşü kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve hayatını kaybeden 41 kişi arasında bulunan Siyabent Dayan'dan geriye gülüşü kaldı.
Salı günü Van-Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasının ardından bölgeye giden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan sivil araç operatörü Siyabent Dayan, yaşanan ikinci felakette kar yığınları altında kaldı. İlk çığın hemen ardından bölgeye giden ve fedakarca çalışan Dayan'ın kar yığınları altında cansız bedeni çıkarılmıştı.
Güler yüzlü tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Hakkarili Dayan'dan geriye kalan güldüğü videosu ise izleyenleri gözyaşına boğuyor. - VAN
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