Çığ Şehidinin Beratı ailesine verildi - Son Dakika

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Kastamonu'nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Ufuk Deniz'in 'Şehadet Beratı' ailesine takdim edildi.



5 Şubat 2020 tarihinde Van'da düşen çığın ardından olay yerinde kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmasına katılan ve düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in 'Şehadet Beratı' Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından şehidin annesine, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran tarafından da şehidin babasına verildi.



Aileyi evlerinde ziyaret eden heyet, ayrıca Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve eşi tarafından kaleme alınan taziye mektubu ile şehidin adına hazırlamış hizmet şiltini de kendilerine takdim etti. - KASTAMONU