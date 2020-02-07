Çığ şehitleri için hatim okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ şehitleri için hatim okutuldu - Son Dakika

Çığ şehitleri için hatim okutuldu

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen faciada hayatını kaybeden 41 kişi için Edremit ilçesinde hatimler okutuldu.

Çığ şehitleri için hatim okutuldu, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen faciada hayatını kaybeden 41 kişi için Edremit ilçesinde hatimler okutuldu.


Van-Bahçesaray kara yolunda art arda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan üzücü felaketin yankıları sürerken, Edremit ilçesindeki Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide hatimler okutuldu. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehitler için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.


Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için bugün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, "Edremit Kaymakamlığının öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - VAN

Edremit Belediyesi, Bahçesaray, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi
Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:18:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çığ şehitleri için hatim okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]