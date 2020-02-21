Çığ şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Çığ şehitleri için mevlit okutuldu

7 saat önce

Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Çatak ilçesinde mevlit okutuldu.

Çığ şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Çatak ilçesinde mevlit okutuldu.


Kaymakamlık ve belediye tarafından Merkez Cami'de düzenlenen programda, Bahçesaray'daki çığda yaşamını yitirenler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu. Cuma namazı sonrası şehitler için okunan mevlidin ardından Van Müftüsü Ömer Keskin ve Çatak Müftüsü Mehmet Sain'in şehitler için dua ettiği program, verilen yemekle sona erdi.


Kaymakam Ekrem Çeçen, son zamanlarda ülkede afetlerin yaşandığını belirterek, "Şehitlerimizin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenledik. Rabbim bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun" dedi.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise son zamanlarda yaşanan olaylarda vatan evlatlarının şehit olduğunu söyledi. İlçe halkı olarak şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Şeylan, "Ülke olarak kenetlendiğimiz bir dönemdeyiz. Binlerce Çataklının katılımıyla şehitlerimiz ve hayatını kaybedenler için mevlit okuttuk. Bu tür musibetlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için ellerimizi semaya açarak dua ettik" ifadelerini kullandı.


Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaymakamlık, Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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