Çığ Şehitleri Zigana Dağı'nda Anıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 10 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcı olayın yaşandığı yerde törenle anıldı.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından gerçekleştirilen organizasyona diğer şehirlerden de dağcılar katıldı.



Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtı önünde çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua ettirdi.



"İnşallah bu coğrafyamızda böyle elim kazalarla bir daha karşı karşıya kalmayız"



Etkinliğe katılan Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay yaptığı konuşmada, 10 yıldır bu acıyı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "10 sene önce bu dağlara sevdalı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz elim bir çığ faciası neticesinde hayatlarını noktaladılar. On yıldır hep birlikte bu acıyı yaşıyoruz. Bu vesileyle çığ faciasında rahmetli olan bu dağlara gönül vermiş kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine tekrardan başsağlığı diliyorum. İnşallah bu coğrafyamızda böyle elim kazalarla bir daha karşı karşıya kalmayız" dedi.



"Bu yıl mütevazi bir şekilde anma törenlerini gerçekleştirmek istedik"



TEDAK Başkanı Zeynep Bayoğlu ise 10 arkadaşlarını 10 yıl önce kaybettiklerini belirterek, "Onları anıyoruz. Bu yıl mütevazi bir şekilde anma törenlerini gerçekleştirmek istedik. Ama buna karşın tüm kurum ve kuruluşların, tüm protokolün bizi arayıp, duyarlılık gösterdikleri için, Gümüşhane Valiliği, Trabzon Valiliği ve diğer kuruluşlara bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Allah, eksikliklerini vermesin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.



"Ömrüm yettikçe, ben tek başıma da kalsam bu anma törenini yapacağım"



Çığ faciasının yaşandığı gün arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşte olan Sevgi Gültekin ise yaşanan bu olayın Trabzon başta olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirterek, "25 Ocak 2009'da geçirdiğimiz elim bir çığ faciası, hepimizi, Trabzon'u, bütün Türkiye'yi derinden yaralamıştır. On yıldır bu törenlerimizi yapıyoruz. Ömrüm yettikçe, ben tek başıma da kalsam bu anma törenini yapacağım. O günkü heyecanım, üzüntüm hiçbir zaman bitmemiştir, her zaman devam edecek. Yakınlarını kaybeden tüm ailelere, sevgili TEDAK dostlarıma, TEDAK ailesine ve tüm dağcılık camiasına tekrar sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.



Anıt önündeki törenin ardından Trabzon, Gümüşhane ve ülkenin dört bir yanından gelen dağcılar, şehitler anısına Tarihi İpek Yolu üzerinden Zigana Dağı'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Olay:



Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti. - GÜMÜŞHANE

