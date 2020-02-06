Çığ şehitlerine veda (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ şehitlerine veda (1) - Son Dakika

Çığ şehitlerine veda (1)

6 saat önce

Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü Cenazelerden görüntü Acılı ailelerden görüntü Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü

Cenazelerden görüntü

Acılı ailelerden görüntü

Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda

VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (1)

Çığ şehitlerine veda (1)

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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