Çığ şehitlerine veda (1) - Son Dakika

Çığ şehitlerine veda (1)
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Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü Cenazelerden görüntü Acılı ailelerden görüntü Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Cenazenin yapıldığı Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görüntü
Cenazelerden görüntü
Acılı ailelerden görüntü
Şehitlerin öz geçmişinin okunması Çığ şehitlerine veda
VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (1)
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