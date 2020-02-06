Çığ şehitlerine veda (2) - Son Dakika

Çığ şehitlerine veda (2)
6 saat önce
Dua okunması Cenazelerin götürülmesi Acılı ailelerden görüntü Askerlerin göz yaşı dökmesi Çığ şehitlerine veda VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:03 Kaynak: AA
Dua okunması
Cenazelerin götürülmesi
Acılı ailelerden görüntü
Askerlerin göz yaşı dökmesi Çığ şehitlerine veda
VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (2)
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