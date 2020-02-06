Çığ şehitlerine veda (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ şehitlerine veda (2) - Son Dakika

Çığ şehitlerine veda (2)

6 saat önce

Dua okunması Cenazelerin götürülmesi Acılı ailelerden görüntü Askerlerin göz yaşı dökmesi Çığ şehitlerine veda VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Dua okunması

Cenazelerin götürülmesi

Acılı ailelerden görüntü

Askerlerin göz yaşı dökmesi Çığ şehitlerine veda

VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (2)

Çığ şehitlerine veda (2)

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:03 Kaynak: AA
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