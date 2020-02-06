Çığ şehitlerine veda (2) - Son Dakika

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Askerlerin göz yaşı dökmesi Çığ şehitlerine veda

VAN - Bahçesaray'da çığ altında şehit olan asker ve korucular Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (2)