Çiğ Süt Desteğinde Değişiklik

Çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 3 gün olarak güncellendi.

Çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 3 gün olarak güncellendi.



Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde (Tebliğ No: 2018/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 31 Ağustos 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



Buna göre, çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 5 günden 3 güne düştü.



Çiğ süt desteğiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar, askı süresi bitimini takip eden 2 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanacak.



Çiğ süt destekleme çalışma takvimi Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti

ABD'den İran'a Yönelik Yeni Yaptırım Kararı! Listede Birçok Şirket Var

Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak