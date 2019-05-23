Son Dakika Haberleri: Çiğ süt destek ödemeleri yarın başlıyor

Çiğ süt destek ödemeleri yarın başlıyor

10 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine yarın başlanacağını bildirdi.

Çiğ süt destek ödemeleri yarın başlıyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine yarın başlanacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin yarın saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:22 Kaynak: AA
Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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