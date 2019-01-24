Son Dakika Haberleri: Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor

Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor

2 saat önce

Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlıyor.

Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor, System.String[]
Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlıyor. Bu kapsamda 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:59 

Eylül, Ekonomi
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