Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor

Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlıyor.

Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlıyor. Bu kapsamda 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.

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