Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor
2 saat önce
Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlıyor.
Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlıyor. Bu kapsamda 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:59
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