Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Başlıyor
1 saat önce
- Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 yılı Eylül Ekim Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlıyoruz"ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı Eylül Ekim Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine...
- Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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"2018 yılı Eylül
Ekim Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlıyoruz"
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı Eylül Ekim Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvan Hakları Çözüm Çalıştayına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, 2018 yılı Eylül Ekim Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlanacağuını kaydederek, "2018 yılı Eylül Ekim Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlıyoruz. Bu çerçevede iki gruba ayırdığımız 260 bin 615 üreticimize, 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için toplam 255 milyon TL ödeme yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.
"İkinci grupta yer alan ve TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan çiğ süt üreticilerimize de 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin TL ödeme yapacağız"
"Birinci grupta yer alan ve TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan üreticilerimize 25 Ocak Cuma günü saat 18: 00'eden sonra 113 milyon 787 bin TL ödeyeceğiz" diyen Pakdemirli, "İkinci grupta yer alan ve TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan çiğ süt üreticilerimize de 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin TL ödeme yapacağız" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
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