Son Dakika Haberleri: Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

31 dakika önce

Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak.

Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi, System.String[]
Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:35 

Ekonomi
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