Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi
31 dakika önce
Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak.
Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:35
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