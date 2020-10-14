Çiğ süt primleri, hafta sonu ödenecek - Son Dakika

Çiğ süt primleri, hafta sonu ödenecek

14.10.2020 10:35
Çiğ süt primleri, hafta sonu ödenecek, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı 2'nci dönem süt desteklerinin 15 kuruş olarak gelecek hafta sonu ödeneceğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı 2'nci dönem süt desteklerinin 15 kuruş olarak gelecek hafta sonu ödeneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Süt Konseyi 2019 yılı Ekim ayında yaptığı toplantıda, 15 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar çiğ sütün tavsiye fiyatını 2 lira 30 kuruş olarak belirlemişti. Bu fiyatla, sektör tarafından kabul edilen 1,30'luk çiğ süt/yem paritesi yaklaşık 1,50 seviyelerine ulaşmış oldu. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise çiğ süt/yem paritesi ortalama 1,35 olarak gerçekleşti. Son aylarda yaşanan maliyet artışlarına rağmen 10 aylık dönemde çiğ süt/yem paritesi ortalama 1,28 seviyelerinde gerçekleşti" denildi.

ÇİĞ SÜT DESTEKLEME PRİMİ 40 KURUŞA YÜKSELDİ

Pandemi süreci ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla ekim, kasım ve aralık ayları çiğ süt destekleme prim miktarının 40 kuruşa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Böylece, çiğ süt/yem paritesinin 1,30 seviyelerinde kalması sağlanmış olacak. Ekim-Aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek Ocak ayı itibari ile yetiştiricilere peyderpey ödenecek. Diğer taraftan, 2020 yılı 2'nci dönem süt destekleri ise 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödenecek" denildi.


Aralık, Kasım, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çiğ süt primleri, hafta sonu ödenecek - Son Dakika Ekonomi

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