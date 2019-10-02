Son Dakika Haberleri: Çiğ süt referans fiyatı 2 lira 30 kuruş olacak
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Çiğ süt referans fiyatı 2 lira 30 kuruş olacak

37 dakika önce

Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 15 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 30 kuruş olarak belirledi.

Çiğ süt referans fiyatı 2 lira 30 kuruş olacak, System.String[]

Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 15 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 30 kuruş olarak belirledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:16 
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