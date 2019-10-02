Çiğ süt referans fiyatı 2 lira 30 kuruş olacak

Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 15 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 30 kuruş olarak belirledi.

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