Çiğ süt referans fiyatı 2 lira 30 kuruş olacak
37 dakika önce
Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 15 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 30 kuruş olarak belirledi.
Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 15 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 30 kuruş olarak belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:16
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