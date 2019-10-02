Son Dakika Haberleri: Çiğ süt referans litre fiyatına zam
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Çiğ süt referans litre fiyatına zam

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için çiğ süt referans litre fiyatının 2,30 olduğunu duyurdu.

Çiğ süt referans litre fiyatına zam, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için çiğ süt referans litre fiyatının 2,30 olduğunu duyurdu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yılın Mayıs-Aralık dönemi için 2 TL belirlenen çiğ süt referans litre fiyatı, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için 2,30 TL'ye yükseltilmiştir. Çiğ süt minimum yağ değeri 3.6 protein değeri de 3.2 olarak belirlenmiştir" dedi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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