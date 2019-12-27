Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ile tiftik üretimi destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ile tiftik üretimi destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yılın temmuz-ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini aktaran Pakdemirli, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödeneceğini kaydetti.

Pakdemirli, öte yandan tiftik üretimi desteği kapsamında da bugün tek seferde ödeme yapılacağına işaret ederek, "2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde, 253 bin yetiştiricimize 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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