Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı

16.04.2022 14:21

Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı Van'da yoğun geçen kış mevsimi ile düşen çığlardan dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolu, 3 ayın sonunda yeniden ulaşıma açıldı.

Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı

VAN - Van'da yoğun geçen kış mevsimi ile düşen çığlardan dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolu, 3 ayın sonunda yeniden ulaşıma açıldı.

Van'da 2020 yılının 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu yaklaşık 3 ay sonra bugün 12: 00 sularında ulaşıma açıldı. Onlarca çığ riski olan karayolu, güzergahı kullananların korkulu rüyası olurken, bir daha aynı faciaların yaşanmaması adına da yeni önlemler alındı. Kış mevsimi ile birlikte Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Şubat'ın ilk haftasında bölgede yaptıkları incelemenin ardından çığ tehlikesinin yüksel olmasından yolun açılmasına karar verildi. Kış mevsimi yerini bahara bırakmasıyla bölgede yaklaşık 2.5 ay sonra çalışma başlatan yenide Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 günlük yoğun mesainin ardından yol bugün 12: 00 itibarı ile kontrolü bir şekilde ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan yok bugün 14: 00 itibarı ile geçişlere kapatılacak. Karayolları, yarından itibaren yola saat 07.00 ile 14.00 arasında geçişlere izin vermeye başlayacak.

Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyordu.

Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı
Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı

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Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çığ tehlikesi altındaki Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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