Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan- Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve çığ riski yüzünden bugüne kadar açılmayan yolda çalışma yapıyor.

Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 araç ile 8 kişilik ekip, söz konusu yolda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik bölümü karla kaplı yolun açılması için hem Ardahan hem de Artvin tarafında karla mücadele ediyor.

Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Yolun 3 günde ulaşıma açılması planlanıyor.